Christian Thielemann hat die musikalische Leitung des Konzerts der Wiener Philharmoniker in der Sagrada Familia.

Die Akustik in der Sagrada Familia ist eine ganz besondere Herausforderung, der sich die Wiener Philharmoniker stellen wollen. Unterstützt werden sie dabei von Christian Thielemann, mit dem sie eine lange Zusammenarbeit verbindet. Der renommierte Dirigent ist seit 2012 Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, weltweit gefragt und immer neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen.

So bleibt es spannend, welche Komposition Samy Moussa als Uraufführung nach Spanien mitbringen wird. Der kanadische Komponist lebt seit 2007 in Europa und ist auch als Dirigent erfolgreich. Seine Werke sind vielfach ausgezeichnet, oft hochdramatisch und ziehen die Zuhörer in den Bann. Auf dem Programm steht an diesem Konzertabend auch noch die 4. Sinfonie in Es-Dur von Anton Bruckner, die "Die Romantische" genannt wird. Die erfolgreiche Uraufführung fand 1881 auch mit den Wiener Philharmonikern statt.