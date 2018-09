Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entführung aus dem Serail

Mouwad hat für seine Inszenierung einen Prolog verfasst und neue Dialoge geschrieben, in denen Belmonte und Konstanze, aber auch Pedrillo und Blonde, die Vorgänge am Hofe des Bassa aus ihrer jeweils eigenen Sicht kommentieren. Wie die Arien sind auch Prolog und Dialoge in deutscher Sprache.



Bei der großen Feier anlässlich der glücklichen Heimkehr aus dem Morgenland gibt es Streit. Sind die Türken wirklich so böse und frauenverachtende Menschen, wie Belmonte jetzt auf einmal behauptet? Hat er Konstanze wirklich so heldenhaft der Herrschaft des Bassa entrissen? Konstanze widerspricht aufs Entschiedenste. Sie hat das Geschehen im Serail ganz anders wahrgenommen als ihr Geliebter.



Um den Streit zu beizulegen schlägt sie vor, dass sie sich beide noch einmal gegenseitig ihre Geschichte der "Entführung aus dem Serail" erzählen. Mehr und mehr zeigt sich dabei, dass die "aufgeklärten" europäischen Männer sich in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten Frauen gegenüber nur sehr wenig von den angeblich so rückständigen Türken unterscheiden.



3sat sendet Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" als Erstausstrahlung aus der Opéra de Lyon, dem Opernhaus des Jahres 2017. Die Musikalische Leitung hat Stefano Montanari, es spielt und singt das Orchester und der Chor der Opéra de Lyon.