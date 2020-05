Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt

Quelle: AKUD / Lars Reimann

Jeden Sommer lädt das Festival "Young Euro Classic" die besten Jugendorchester der Welt nach Berlin ein - im Jahr 2019 zum 20. Mal. Angehende Profis, unterstützt von Top-Solisten und aufstrebenden Dirigenten, geben zweieinhalb Wochen lang ihr Können zum Besten und versetzen den Berliner Gendarmenmarkt samt Konzerthaus in hochsommerliche Festivalstimmung.

Ein absoluter Höhepunkt des 20-jährigen Jubiläums war Beethovens Neunte als Mitsing-Konzert: Auf dem Gendarmenmarkt verfolgten Tausende das nach außen übertragene Konzert über große Leinwände - und stimmten am Ende in die Ode an die Freude ein, geleitet von einem eigenen Chordirigenten und unterstützt von eigens angereisten Chören. Es wurde ein Event unter einem stimmungsvollen Abendhimmel und mit Gänsehaut-Effekt: Gesungen von Jung und Alt erklang die Ode an die Freude aus dem Schlusssatz von Beethovens neunter Sinfonie als Bekenntnis für ein geeintes Europa.