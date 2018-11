zdf@bauhaus

Feine Sahne Fischfilet polarisieren. Schon immer sind die Live-Konzerte von Feine Sahne Fischfilet mitreißend, eine Grenzerfahrung, die totale kollektive Euphorie. Und spätestens seit Anfang 2018 kommt der kommerzielle Erfolg dazu, als das Sextett aus Vorpommern auf Platz drei der Albumcharts stürmt.



"Die Zeit" schreibt, dass Feine Sahne Fischfilet 2018 "die erfolgreichste junge Rockband im Lande" sei, und "Spiegel Online" erkennt in ihnen ein "Manifest des Widerstands". Die Band um den Frontmann Monchi hat eine eindeutige politische Anti-Rechts-Einstellung, mit der sie nicht hinter dem Berg hält. So konstatiert auch der "Rolling Stone": "Man glaubt der Band jedes Wort des Widerstands."



Musikalisch machen Feine Sahne Fischfilet Punkrock, den sie mit Bläserarrangements veredeln. 2017 waren sie Vorgruppe der Toten Hosen, und in jüngerer Vergangenheit traten sie beim Chemnitzer Gratiskonzert gegen Rechtsextremismus unter dem Motto "Wir sind mehr" zusammen mit Marteria, Casper, Kraftklub und den Toten Hosen auf.



Das Konzert fand nach einer Absage nicht, wie ursprünglich geplant, im Bauhaus Dessau statt, sondern wurde im Brauhaus der Stadt aufgezeichnet.