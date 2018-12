Iggy spielt in verschiedenen Bandprojekten und schreibt kommerzielle Werbe-Jingles. Als kreativer Globetrotter zieht der gebürtige New Yorker durch Europa, wo er nach Zwischenstopps in London, Madrid, Rom, Wien, Hamburg und Berlin letztlich in München landet.



Gleich mit seiner ersten Single "Begging" landet Lions Head einen Hit. Er spielt im Vorprogramm von Joris und Milky Chance, sodass Lions Head auf zahlreichen Festivalbühnen und einer ausverkauften Clubtour für Begeisterung sorgen kann. Seine Single "When I Wake Up" ist mit über 10.000 Radio-Plays nicht nur ein Liebling der deutschen Radiolandschaft, sondern mausert sich mit über 5 Millionen Streams zum Online-Hit.