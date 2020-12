zdf@bauhaus: Live-Musik mit Milow

Im Laufe der Zeit entwickelte sich Milows Stil ein wenig vom Akustischen hin zu mehr elektronischen Klangelementen. Aber er schreibt immer Musik mit Herz, und es ist genau dieser Umstand, der unzählige Fans mit dem 2009 veröffentlichten Debütalbum namens "Milow" zu seiner Musik brachte. 2010 hatte Milow in Deutschland, Belgien und der Schweiz bereits Platin-Status und in Frankreich, Österreich und den Niederlanden Gold-Status erreicht und über 500 000 Platten in Kontinentaleuropa und Kanada verkauft. Mit seinem akustischen Cover des Songs "Ayo Technology" von 50 Cent und Justin Timberlake landete er einen viralen YouTube-Hit mit 60 Millionen Klicks und 40 Millionen Streams auf Spotify sowie einem Artikel im "Time Magazine".



Bei jedem neuen Album stellt sich Milow vor, dass es sein erstes sein könnte: "Jedes von mir aufgenommene Album bedeutet auch immer, dass jemand mich zum ersten Mal hört", so Milow. "Daran denke ich und frage mich, könnte das ein Debütalbum sein? Sagt es genug über mich aus? Bin das ich? Es geht nichts über den ersten Eindruck." Immer wieder erschafft Milow lebensechte Momente, tolle Melodien und zeigt, dass er zu den besten Geschichtenerzählern gehört.



Seine aktuelle Single "Whatever It Takes" entstand in Berlin, Antwerpen und Los Angeles. Schuld an dem Hin und Her ist Corona. Aber in diesem Fall hat es nicht geschadet. Vielleicht hat jeder Ort seine Stimmung mit reingebracht. Milow sagt, auch wenn es nur drei Minuten sind, er wollte einen positiven Song rausbringen, der einfach mal von den momentanen Sorgen und Ängsten ablenkt. Er schlägt vor: mitsingen oder tanzen!



Seit 2019 kommt "zdf@bauhaus" aus Weimar, geht zurück zu den Wurzeln und genau dorthin, wo das Bauhaus 1919 entstand. In der Bibliothek der Bauhaus-Universität Weimar steht die Bühne, auf der internationale Künstler in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte geben. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.