Konzertbühne, Flasche, Auftritt, Absturz: Ein alternder Rockstar entdeckt eine junge Sängerin, verliebt sich in sie und fördert ihre Karriere. Doch mit ihren Erfolgen kommt die Entfremdung.

1937, 1954, 1976, 2018: Über 40 Jahre nach der letzten "A Star is Born"-Version kommt nun Bradley Coopers modernisierte Fassung ins Kino. Als romantisches Künstlerdrama und tragische Liebesgeschichte - in den Hauptrollen Lady Gaga und Bradley Cooper.