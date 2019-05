All My Loving

Drei Geschwister, drei Leben: Zwei Brüder und ihre Schwester in der Mitte ihres Lebens suchen nach Auswegen aus einer Krise oder Lösungen akuter Probleme - eine Familie muss neue Wege finden.

Mit Lars Eidinger, Nele Mueller-Stöfen und Hans Löw in den Hauptrollen schickt Regisseur Edward Berger seine Figuren in Situationen, in denen jeder etwas aus seinem eigenen Leben wiedererkennen dürfte: Man muss dringend etwas ändern, weiß aber noch nicht genau, wie.