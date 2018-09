Im Urlaub am Meer bestätigt sich die Diagnose: Die 13-jährige Ava wird bald erblinden. Doch ihre Reaktion auf die furchtbare Nachricht ist ungewöhnlich. Ava sucht und findet ein Abenteuer.

Ava ist der Debütfilm der 29-jährigen Französin Léa Mysius, die mit ihrem Abschlussfilm an der Pariser Filmhochschule direkt in die Quinzaine des Festivals von Cannes eingeladen wurde. Die Titelrolle des Coming-of-Age-Dramas spielt die beeindruckende Noée Abita.