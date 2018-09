Als er erfährt, dass ihn seine Frau mit seinem Barkeeper betrügt, beauftragt ein reicher Barbesitzer einen Privatdetektiv mit der Ermordung des Paars. Der Killer jedoch hat seine eigenen Pläne. Der Debütfilm der Coen-Brüder und ein Klassiker der Filmgeschichte: "Blood Simple" von 1984 kommt noch einmal in die Kinos, in 4K restauriert. Die Hommage der Coens an Hollywoods "Schwarze Serie" war auch das Leinwand-Debüt von Hauptdarstellerin Frances McDormand.