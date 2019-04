Der Fall Collini

Ein junger Anwalt wird zum Pflichtverteidiger im Fall des Mordes an einem Unternehmer. Geständiger Täter ist Fabrizio Collini, ein seit 30 Jahren in Deutschland lebender Italiener.

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ferdinand von Schirach beschäftigt sich mit der immer wieder aufbrechenden Kluft zwischen Recht und Gerechtigkeit. Neben Elyas M'Barek als Nachwuchsanwalt ist Italiens 78-jähriger Weltstar Franco Nero in der Titelrolle zu sehen.