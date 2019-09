Ein Licht zwischen den Wolken

In der Moschee eines abgelegenen albanischen Bergdorfs entdeckt der Ziegenhirte Besnik ein christliches Heiligenbild. Bald ist der Frieden in seiner Familie und im Ort bedroht.

Die Idylle der archaischen Landschaft täuscht: Neben religiösen Differenzen erschweren auch politische und familiäre Probleme das Zusammenleben. Regisseur Robert Budina verpackt sein mutiges Plädoyer für Toleranz in ein stimmiges poetisches Gesamtbild.