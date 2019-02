Die Geschichte der obsessiven Liebe zwischen dem französischen Schriftsteller Romain Gary und seiner Mutter Nina, die ihm von klein auf klar machte, dass er später Bedeutendes zu leisten habe.

"Frühes Versprechen" ist die Verfilmung seines gleichnamigen autobiographischen Romans, einer Hommage an seine Mutter, deren ständige fordernde Präsenz in seinem Leben gleichzeitig Fluch und Hilfe war. In den Hauptrollen: Charlotte Gainsbourg und Pierre Niney.