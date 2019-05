Ein junges Mädchen findet in der New Yorker U-Bahn eine Handtasche, bringt sie der Besitzerin zurück und findet in der älteren Dame eine Freundin, die sie von da an leider nicht mehr los wird.

Denn die Handtasche war nur ein Köder, mit der die einsame Witwe ahnungslose Opfer in ihre Behausung lockt. Neil Jordan drehte mit Isabelle Huppert und Chloë Grace Moretz einen Psychothriller zum Thema Stalking, der ehrliche Finder das Fürchten lehren wird.