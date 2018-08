Arbeiter, Sänger, Texter, Stasi-Spitzel: Der "singende Baggerführer" Gerhard "Gundi" Gundermann war ein Künstler aus dem Lausitzer Kohlerevier, der in der Wendezeit populär wurde. Gundermann arbeitete als Baggerfahrer, bis er 1997 arbeitslos wurde, ein Jahr vor seinem plötzlichen Tod mit nur 43 Jahren. Andreas Dresen lässt diesen so bodenständigen wie schillernden Mann in seinem neuen Spielfilm lebendig werden - in der Titelrolle Alexander Scheer.