Hard Powder

Als ein skrupelloser Drogenboss in den Rocky Mountains den Sohn eines unbescholtenen Schneepflugfahrers ermorden lässt, kommt es zu einem Rachefeldzug mit ungewissem Ausgang.

Der Norweger Hans Petter Moland inszenierte mit Liam Neeson in der Hauptrolle das US-Remake seines Actiondramas "Einer nach dem anderen". In einer betörenden Schneelandschaft verknüpft er parodistische, schwarzhumorige Elemente mit deftigen Thriller-Anleihen.