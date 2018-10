Hunter Killer

In der Barentssee wird ein amerikanisches U-Boot zerstört. Als das zur Aufklärung entsandte U-Boot einen neuen Notruf empfängt, nimmt sein Kapitän die Überlebenden an Bord - es sind Russen. Wie sich herausstellt, wurden die Boote Opfer eines Staatsstreichs des russischen Verteidigungsministers. Ab sofort stehen nur der Kapitän in seinem U-Boot und eine Truppe tapferer Navy Seals zu Lande zwischen der ahnungslosen Menschheit und dem Dritten Weltkrieg. Action-Thriller mit Gerard Butler, Gary Oldman, Common und Michael Nyqvist in einer seiner letzten Rollen.