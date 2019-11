New York 2007, kurz vor dem Finanzcrash: Glücksritter sind in noblem Nachtklubs auf der Suche nach kurzem Amüsement. Ramona, eine erfahrene Stripperin, sorgt für ihre Kolleginnen.

Der von Jennifer Lopez koproduzierte Film nutzt grelle Effekte, um eine alte Geschichte über Männer und Frauen, Macht und Geld, Moral und Emanzipation neu zu erzählen. Der Film thematisiert so die aktuelle Diskussion um Verführung und Selbstbestimmung.