Im Netz der Versuchung

Auf einer idyllischen Insel wird ein passionierter Fischer von seiner Ex-Frau in ein undurchsichtiges Mordkomplott verstrickt. Wer dabei die Fäden in der Hand hält, weiß niemand.

Regisseur Steven Knight drehte seinen an klassischen Vorbildern orientierten Thriller auf Mauritius. Im Karussell der verführerischen Leidenschaften geben Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke und Diane Lane ihr Bestes.