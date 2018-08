Kindeswohl

Mitten in einer Ehekrise bekommt eine Familienrichterin am High Court of Justice in London einen moralisch komplizierten Fall auf den Schreibtisch, der ihr Leben aus der Bahn zu werfen droht.

In einer Paraderolle zieht die Britin Emma Thompson alle Register ihrer Schauspielkunst. Nach einem Roman von Ian McEwan, der auch das Drehbuch schrieb, spielt sie eine Karriere-Juristin, die für einen kurzen Moment aus ihrer festgezurrten Rolle fällt.