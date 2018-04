Für sie ist ihre Heimatstadt Sacramento so uncool wie ihr Name: Also nennt sich die 17-jährige Christine eben Lady Bird, führt Krieg mit ihrer Mutter und will zum Studium an die Ostküste. Lady Birds "Coming-of-Age"-Geschichte ist das dieses Jahr mit fünf Oscar-Nominierungen belohnte Regiedebüt der Schauspielerin Greta Gerwig, die selbst aus Sacramento stammt. In der Titelrolle arbeitet sich Saoirse Ronan an Laurie Metcalf als ihrer Mutter ab.