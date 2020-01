Es ist Laras 60. Geburtstag und der Tag, an dem ihr Sohn das wichtigste Konzert seiner Karriere geben wird. Doch Victor hat den Kontakt zu seiner ständig fordernden Mutter abgebrochen.

Denn Lara war selbst eine begabte Pianistin, bevor sie alle Ambitionen auf ihren Sohn projiziert und mit ihrer Härte sämtliche Menschen in ihrer Umgebung vergrault hat. Corinna Harfouch spielt die Titelrolle des neuen Films von "Oh Boy"-Regisseur Jan-Ole Gerster.