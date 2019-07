Made in China

Der junge Asiate François lebt in Paris. Den Kontakt zum Vater hat er vor zehn Jahren im Streit abgebrochen. Als werdender Vater will François nun aber einen Neubeginn wagen.

Regisseur Frédéric Chau, mit den Eltern aus Kambodscha geflohen, verarbeitet in seinem Film eigene Erlebnisse. Das Thema von Identität und Herkunft wird in dieser unterhaltsamen Komödie mit großer Emotionalität und Herzlichkeit behandelt.