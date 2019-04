Monsieur Claude 2

Monsieur Claude ist wieder da. Endlich zurück von einer Reise in die diversen Herkunftsländer seiner Schwiegersöhne braut sich neues Unheil zusammen: Jede seiner vier Töchter will auswandern.

Der Gedanke, dass ihre geliebten Enkel bald um den Globus verteilt sein könnten, macht Claudes Frau erst depressiv und dann erfinderisch: Sie müssen einfach die abgekühlte Liebe ihrer Schwiegersöhne zu Frankreich neu entfachen, koste es, ganz wörtlich, was es wolle.

In Frankreich bereits sehr erfolgreiche Fortsetzung des französischen Komödienhits über die Leiden eines politisch unkorrekt grummelnden Familienoberhaupts, das sich mit seiner Multi-Kulti-Familie arrangieren muss.