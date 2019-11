Official Secrets

Anfang 2003 sieht eine Mitarbeiterin des britischen Geheimdiensts ein vertrauliches US-Memo, mit dem man die UN zu eine Irak-Invasion erpressen will. Sie gibt die Info an die Presse.

Die Geschichte der realen Whistleblowerin Katharine Gun wird von Keira Knightley wohltuend zurückgenommen, ohne aufgesetzte Emotionen interpretiert. So wirkt die moralische Verantwortung und Konsequenz der Figur im Vorfeld des zweiten Irakkriegs sehr glaubhaft.