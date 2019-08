Once Upon a Time… in Hollywood

Ein zweitklassiger Westerndarsteller und sein Stuntman sind die Helden des neuen Films von Quentin Tarantino, der seine Stars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in das Hollywood von 1969 schickt.

Tarantinos Thriller-Komödie ist eine Hommage an eine vergangene Ära: Die Zeit der Hippies, des Vietnam-Kriegs und des "Neuen Hollywood". Es ist auch das Jahr, in dem Sharon Tate in ihrem Haus von den Anhängern des berüchtigten Charles Manson ermordet wurde.