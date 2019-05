Gyllen (17) klaut beim Familienurlaub in Marokko das Wohnmobil des Stiefvaters. Mithilfe von William, einem 18-jährigen Flüchtling, will er den Vater in Frankreich besuchen.

Das Roadmovie von Sebastian Schipper schickt seine Helden auf eine Reise durch ein zerrissenes Europa - auf die Suche nach der eigenen Identität, der Freiheit. Ein individuelles und gesellschaftliches Porträt, das allen Umwege und Fehler zugesteht.