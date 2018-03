Die junge Lehrerin Charly hat ein gutes Leben, sitzt gefühlt aber in einer Sackgasse. Dass ihr Freund unbedingt ein Kind mit ihr will, belastet sie so, dass sie heimlich die Pille nimmt. Es ist die Phase vor den großen Entscheidungen des Erwachsenenlebens, die der Film in einer leichtfüßigen Mischung aus Mitgefühl und Humor beobachtet. "Rückenwind von vorn" war der Eröffnungsfilm der Reihe "Perspektive deutsches Kino" auf der Berlinale 2018.