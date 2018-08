Der Drogenkrieg an der Grenze zwischen Mexiko und den USA geht weiter: Als die CIA im Auftrag der Regierung einen Krieg zwischen den Kartellen anzetteln soll, läuft die Aktion aus dem Ruder. Die Fortsetzung des Drogen-Thrillers "Sicario" von 2015 führt seine Stars Josh Brolin und Benicio Del Toro wieder in den brutalen Kampf mit den mexikanischen Kartellen. Dieses Mal jedoch fällt ihren Agenten auch ihr Auftraggeber, die US-Regierung, in den Rücken.