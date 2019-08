Direkt nach seiner Ankunft in Paris werden einem jungen Israeli alle seine Sachen gestohlen. Ein junges Paar hilft dem Fremden, der Israel entkommen will, um in Paris zum Franzosen zu werden.

Für Yoav beginnt eine Entdeckungsreise in eine neue Wahl-Identität, vor allem aber in eine Sprache, die er zwar spricht, aber perfektionieren will. "Synonymes" erhielt 2019 auf der "Berlinale" den "Goldenen Bären" für den "Besten Film".