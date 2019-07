Salem, ein palästinensischer Tagträumer, wohnt in Jerusalem und fährt täglich nach Ramallah, um bei der Seifenoper "Tel Aviv on Fire" als Drehbuchautor auszuhelfen.

Aber ein israelischer Grenzoffizier will eigene Vorschläge im Skript unterbringen, um seiner Frau zu imponieren. Regisseur Sameh Zoabi gelingt eine unterhaltsame, freche, den Israel-Palästina-Konflikt witzig-pointiert zeichnende Komödie.