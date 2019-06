The Dead Don't Die

In dem verschlafenen Nest Centerville sind die Zombies los: Die Toten kriechen aus ihren Gräbern, um die Lebenden anzufressen und früheren Leidenschaften zu frönen. Kaffee trinken zum Beispiel.

Bill Murray, Adam Driver und Chloë Sevigny haben in Jim Jarmuschs schwarzer Zombie-Komödie als Kleinstadt-Polizisten alle Hände voll zu tun, um das Heer der Verstorbenen in Schach zu halten. Unterstützt von Tilda Swinton in der Rolle einer exzentrischen Bestatterin.