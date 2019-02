The Sisters Brothers

Ein Western der besonderen Art, seine Helden zwei Brüder, die 1851 als Auftragskiller in Oregon ihr Unwesen treiben. Ihr neues Zielobjekt: Ein Chemiker, der Gold im Wasser sichtbar macht.

Ein französischer Regisseur, Jacques Audiard, ein amerikanisches Genre, der Western, und eine prominente Hollywood-Besetzung: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal. Ein kühner Mix, für den Audiard 2018 in Venedig einen Silbernen Regie-Löwen erhielt.