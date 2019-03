Eine schwarze Mittelschicht-Familie wird in ihrem Ferienhaus von vier Eindringlingen heimgesucht - wie sie selbst Vater, Mutter und zwei Kinder. Doch etwas an den Fremden ist anders.

"Wir" ist der zweite Spielfilm des amerikanischen Regisseurs Jordan Peele, der mit seinem Kinodebüt "Get Out" 2018 den Oscar für das Beste Original-Drehbuch erhielt. Wie sein Vorgänger ist auch "Wir" ein Horrorfilm, der mehr bietet als konventionelle Genre-Ware.