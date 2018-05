Sieben Kinder, acht Eltern: Die Kinder einer Patchwork-Familie haben es satt, ständig die Wohnung zu wechseln. Also beschließen sie, den Spieß herumzudrehen und ihre Eltern wandern zu lassen. Heimlich ziehen sie in die unbenutzte Wohnung einer verstorbenen Großmutter, wo ihre verschiedenen Eltern sie von nun an abwechselnd betreuen sollen. Französische Feel-Good-Komödie über eine unorthodoxe Idee zur Lösung eines weit verbreiteten Problems.