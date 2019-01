Was tun, wenn meine Teenager-Tochter plötzlich zum Islam übertritt? Eine Frage, die die Ärztin Wanda und ihre Patchwork-Familie in Wien mit einigen völlig neuen Problemen konfrontiert. Caroline Peters muss sich in dieser Cultural-Clash-Komödie aus Österreich genauso gegen die Zumutungen ihrer 16jährigen Tochter wie ihre eigenen Vorurteile behaupten. Keine leichte Übung für eine überrumpelte Mutter, die sich nicht so leicht geschlagen geben will.