Moritz Eggert wurde in Heidelberg geboren und studierte Klavier und Komposition in Frankfurt am Main. Was die Musik angeht, reichen seine Talente für mehr als einen Beruf, deshalb übt er auch gleich mehrere aus: Eggert ist Pianist, Blogger, Professor für Komposition, Festivalgründer und Komponist von sieben Opern und etlichen anderen Werken für die verschiedensten Besetzungen.