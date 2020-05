Der wahre Hauptdarsteller in Mozarts "Don Giovanni". Für seinen "Harvey Weinstein" Don Giovanni macht er alles. Auch Tätigkeiten, die über seinen Arbeitsvertrag als festangestellter Diener, wohl hinausgehen. So verkleidet er sich für seinen Herrn, prügelt sich in dessen Auftrag (immer noch in Verkleidung) und warnt Don Giovanni vor seinem drohenden Ende durch die verschwörerisch agierenden anderen "Hauptpersonen" der Oper.