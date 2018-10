Backstage mit Sarah Willis

Sie ist in Maryland/USA geboren und sowohl britische als auch amerikanische Staatsbürgerin. Die Tochter eines Auslandskorrespondenten kommt in ihrer Kindheit bereits viel herum, lebt in den USA, Tokio und Moskau. Als sie 13 ist, lässt sich die Familie in England nieder. Dort fängt sie mit 14 Jahren das Hornspielen in der Schule an und entschließt sich für die Profi-Laufbahn.