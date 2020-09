Die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter erhält den OPUS KLASSIK als Instrumentalistin des Jahres. Die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča darf sich als Sängerin des Jahres über den Preis freuen, und der weltberühmte Tenor Jonas Kaufmann gewinnt in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. Die junge, belgische Klarinettistin Annelien Van Wauwe bekommt die Auszeichnung als Nachwuchskünstlerin Instrument.



Ebenfalls auf der Bühne des Konzerthauses stehen als zweite Sängerin des Jahres Marlis Petersen, Daniel Behle als Sänger des Jahres, sowie als weitere Preisträger die Blockflötistin Dorothee Oberlinger, der Countertenor Jakub Józef Orliński, der Pianist Víkingur Ólafsson, die Sopranistin Diana Damrau, die Komponistin Hildur Guðnadóttir und das vision string quartet.



Mehr Preisträgerinnen und Preisträger und andere OPUS-Kategorien werden mit Videoeinspielern in der Sendung vorgestellt.



Unter dem Motto "Klassik verbindet" wird außerdem ein Sonderpreis für künstlerische Initiativen während der Pandemie vergeben. Ermittelt wird er per Publikumsvoting online auf ZDFkultur aus einer Shortlist mit sechs innovativen Projekten.



Das Orchester des Abends ist das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung der jungen amerikanischen Dirigentin Karina Canellakis.



Das ZDF hält auch in diesem außergewöhnlichen Jahr daran fest, die herausragenden Künstler der klassischen Musik zu würdigen. Die festliche Verleihung macht gleichzeitig deutlich, dass die Preisträger des OPUS KLASSIK - wie alle Kulturschaffenden - in Folge der Pandemie vor enormen Herausforderungen stehen. Mit ihren musikalischen Beiträgen wollen sie an diesem Abend bewusst ein Signal der Zuversicht senden.



Der OPUS KLASSIK 2020 ist somit eine der wenigen Preisverleihungen des Jahres, die trotz der erforderlichen Einschränkungen vor einem kleineren Livepublikum stattfinden kann und den Zuschauern des ZDF einen hochkarätigen Konzertabend bieten wird.