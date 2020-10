Simon Höfele wird in der Kategorie Konzertausspielung (Trompete) für das Album „Standards“ ausgezeichnet. Darauf zu hören ist Höfele in Begleitung des BBC Scottish Symphony Orchestra, des BBC National Orchestra of Wales sowie Duncan Ward mit Werken von Hummel, Haydn, Copland und Arutjunjan. Bei der Vorverleihung des OPUS KLASSIK 2020 spielt er zusammen mit Elisabeth Brauß die „Légende“ von George Enescu für Trompete & Klavier. (Foto: Marco Borggreve)