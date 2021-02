Alice Cooper: A Paranormal Evening at the Olympia Paris

Alice Cooper wird am 4. Februar 1948 in Detroit, Michigan als Vincent Damon Furnier geboren. Sein Markenzeichen werden seine raue Stimme und seine Bühnenshows mit Pyrotechnik, Guillotinen, Theaterblut und Würgeschlangen. Er wird zum Godfather des Shock Rock und macht auch als Schauspieler eine große Karriere. Sein Großvater wirkt als Apostel und sein Vater war Evangelist in der "Church of Jesus Christ". Mit 16 Jahren beginnt Alice Cooper seine Karriere in einer Schulband und 1969 erscheint sein erstes Album "Pretties for You". Den Ruf als Schockrocker erhält Alice Cooper durch einen Zufall. Während eines Konzerts im September 1969 in Toronto, verirrt sich ein Huhn auf die Bühne. Cooper nimmt an, dass das Huhn fliegen kann und wirft es in die Luft. Das Huhn fällt ins Publikum und wird dort zerrissen. Der Vorfall geht als "Chicken Incident" in die Bandgeschichte ein. Am nächsten Tag sind die Zeitungen voll und schreiben fälschlicherweise, dass Cooper dem Huhn den Kopf abgebissen hat und sein Blut getrunken hätte. Frank Zappa ruft bei Alice Cooper an und will wissen, ob die Geschichte stimmt. Cooper erklärt ihm, dass das alles erstunken und erlogen sei, doch Zappa rät ihm: "Nun, was immer du auch tust, erzähl niemandem, dass du es nicht getan hast." Während Peace and Love-Hippie Bands die Szene Anfang der 1970er Jahre beherrschen, bleibt Cooper mit seiner Band lieber bei "Spaß, Sex, Tod und Geld". Er fühlt sich als 2Holzpflock, der durch das Herz der Love Generation getrieben wird“. In den nächsten Jahren baut er einen elektrischen Stuhl in seine Inszenierungen ein und lässt sich Glam-Rock Kostüme schneidern. 1972 wird er mit der Single "School's Out" über Nacht weltberühmt. In den USA erreicht der Song Platz 2 der Hitparade und in England stürmt der Song auf Platz 1. 1973 macht das Album "Billion Dollar Babies" Alice Cooper zum Superstar, zum gerngesehenen Gast in TV Shows und zum Schauspieler: 1974 spielt er einen "Satanic Cult"- Sänger. 1977 weist sich Alice Cooper selbst in eine Entzugsklinik ein, sein übermäßiger Alkoholkonsum zwingt ihn dazu. Bis heute steht Alice Cooper auf den Konzertbühnen und vor den Filmkameras. Er spielt 1987 im Horror-Schocker "Prinz der Finsternis" unter der Regie von John Carpenter, wird 1988 bei einem Bühnenunfall fast stranguliert, geht auf Tourneen mit seiner Band und singt als Gast bei dem Guns N' Roses Album "Use your Illusion 1".