Am 20. April 2018 schockt die Nachricht vom Tod des Musikers Avicii alias Tim Bergling die Musikwelt. Im Rahmen eines Gedenkkonzert am 5. Dezember 2019 in Stockholm nehmen Fans und Stars Abschied.

31.12.2020 31.12.2020 Leider kein Video verfügbar Video herunterladen