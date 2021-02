Biffy Clyro: Live at the Barrowlands

Das Album erscheint bereits einen Tag früher, am 14. August 2020 und schafft direkt den Sprung an die Spitze der britischen Album-Hitparade. Die Website "Metacritic" schreibt: "Biffy Clyro liefern ein Album von ruheloser Fantasie, Inhalt und Stil, dass sich wie ein Sprühregen über die trockenen Weiten des traurigsten aller Sommer legt." Der "Independent" schreibt: "Ein gutes Album, das beruhigt, bewegt und bei jeder Wendung überrascht."



Den Barrowland Ballroom verwandeln die Schotten in eine Traumwelt, spielen auf der Bühne, wandern danach vorbei an rätselhaften Schaufensterpuppen, sanft leuchtenden übergroßen Glühlampen und einem Streichorchester zu einem verspiegelten Glaskasten und spielen dort ihren nächsten Song. Der gesamte Tanzsaal wird zur Bühne, wir sehen Kamerleute bei der Arbeit, die uns bis in den letzten Winkel mitnehmen. Alles ist perfekt geplant, wie ein Hitchcock-Film ohne Schnitt.



Gegründet 1995 im schottischen Kilmarnock, von Sänger und Gitarrist Simon Neil, Bassist James Johnston und seinem Zwillingsbruder, Schlagzeuger Bon Johnston, beginnen Biffy Clyro als Alternative-Rock-Band mit Progressive-Rock-Elementen. In den folgenden Jahren öffnet sich die Band für Popeinflüsse, wird an manchen Stellen fast episch und landet mit dem aktuellen neunten Album das große Werk, zwischen Metal, Punk und Pop und dem Hit "Space", der das Zeug zum weltweiten Hit der Herzen hat.