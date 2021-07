Am 29. Oktober 2019 tritt die amerikanische Sängerin Brittany Howard im Rahmen des Festivals "Baloise Session" in der Schweiz auf. 2021 gewinnt sie den Grammy in der Kategorie "Bester Rocksong".

