Bruce Springsteen: Live In Barcelona

Die Tour startet am 7. August 2002 in Springsteens Heimat in New Jersey und endet nach 120 Konzerten in 82 Städten nach 14 Monaten am 4. Oktober 2003 in New York. Neben den USA stehen Europa, Australien, Neuseeland und Kanada auf dem Tourplan. Kritiker fühlen sich während der Tour an den jungen Springsteen der 1970er- und 1980er-Jahre erinnert.