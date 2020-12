Am 20. Juli 2019 kehrt die mit zehn Grammys ausgezeichnete Sängerin Chaka Khan für ein Konzert in ihre Heimatstadt Chicago zurück. Begleitet von einer zwölfköpfigen Band begeistert die Queen of Funk.

31.12.2020 31.12.2020 Leider kein Video verfügbar Video herunterladen