Creedence Clearwater Revival: Live at The Royal Albert Hall

1970 veröffentlichen Creedence Clearwater Revival weitere Hits wie "Lookin' Out My Back Door" und "Who'll Stop the Rain", spielen weltweit vor großem Publikum und landen 1971 mit "Have You Ever Seen the Rain" einen Welterfolg, der bis heute ein Ohrwurm ist. Doch inzwischen sind Creedence Clearwater Revival zu einer One-Man-Show geworden. John Fogerty ist das Mastermind, seine Bandkollegen Statisten. Sein Bruder Tom verlässt die Gruppe 1971, Mitte 1972 löst sie sich auf.