Pop Around @ Bauhaus: Davina Michelle

Zwar schied sie in der dritten Runde aus, aber es verhalf ihr zu einer größeren Bekanntheit. Sie startete einen eigenen YouTube-Kanal und veröffentlichte wöchentlich neue Coversongs. Im August 2017 reagierte P!nk höchstpersönlich auf ihr Cover von "What about us" und urteilte: "So sollte mein Song eigentlich klingen!" Danach geht der Clip viral und erreicht bis heute rund 21 Millionen Menschen. Es folgen drei Nummer-1-Hits in den Niederlanden, Auftritte als Support-Act für P!nk. Außerdem spielte Davina beim "Eurovision Song Contest" in Rotterdam außer Konkurrenz vor 183 Millionen Zuschauern.