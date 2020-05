The Doobie Brothers: Live from the Beacon Theatre

1969 noch unter dem Namen "Pud" gegründet, nennt sich die Band ab 1970 "The Doobie Brothers". Doobie ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Zwei-Blatt-Joint. Mit ihrem zweiten Album "Toulouse Street" und dem Song "Listen to the Music" werden die Doobie Brothers 1972 bekannt und erreichen mit dem 1973er-Nachfolgealbum "The Captain and Me" und dem Song "Long Train Runnin'" den ersten Top-Ten-Hit. Die Band erlebt zahlreiche Umbesetzungen und erweitert das musikalische Spektrum ab 1975 mit Keyboarder Michael McDonald in Richtung Soul und Jazz-Rock. Er ist der Ersatz für Sänger und Gründungsmitglied Tom Johnston, der die Doobies verlässt und 1988 nach dem Weggang von Michael McDonald wieder in die Band zurückkehrt.